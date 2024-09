Beziehungsstreit eskaliert: Mann verletzt schwangere Frau – SEK im Einsatz

In Jenfeld kam es am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei. Auch Rettungswagen waren vorsichtshalber im Einsatz, da es in einer Wohnung zu einem Beziehungsstreit zwischen einem Mann und einer Frau gekommen war.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage bestätigte, wurde gegen 13 Uhr über den Notruf ein Beziehungsstreit in einer Wohnung an der Raja-Ilinauk-Straße gemeldet. Aufgrund der Schilderung, dass es auch zu körperlicher Gewalt gekommen sein soll, rückten gleich mehrere Streifenwagen an, vorsorglich auch Rettungswagen und ein Notarzt. Den Beamten gegenüber drohte der Mann mit einem Messer.

Mann hält Frau in Wohnung fest – SEK rückt an

Es folgten nervenaufreibende Stunden, denn der Mann soll die Frau in der Wohnung festgehalten haben. Mehr als zwei Stunden versuchten Polizisten mit dem Mann zu verhandeln, jedoch ohne Erfolg. Schließlich wurde gegen 15.30 Uhr das SEK angefordert.

Die Spezialeinheit stürmte die Wohnung. Dort befreite sie eine 36-jährige schwangere Frau. Sie kam leicht verletzt in eine Klinik.

Der Mann (26) wurde überwältigt. Er soll sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und wurde einem Amtsarzt zugeführt.