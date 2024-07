Sohn nimmt Mutter als Geisel, droht mit Granate – SEK im Einsatz

In Lurup ist es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein Mann hatte sich in einer Wohnung verschanzt, soll mit der Zündung einer Handgranate und dem Besitz einer Kalaschnikow gedroht haben. Er hatte nach MOPO-Informationen seine Mutter als Geisel genommen, erst schien es möglich, dass sich mehrere Personen mit ihm in der Wohnung aufhielten. Nach mehr als einer Stunde konnte das SEK Entwarnung geben.

Ersten Informationen zufolge sollen Hinweise auf eine mögliche Geiselnahme gegen 21 Uhr bei der Polizei eingegangen sein. Mehrere Streifenwagen rückten an. Schwer bewaffnete Polizisten sperrten den Bereich an der Spreestraße Ecke Elbgaustraße großflächig ab.

Ein Scharfschütze des SEK auf einem Balkon in einem Nachbarhaus. Sebastian Peters Ein Scharfschütze des SEK auf einem Balkon in einem Nachbarhaus.

Spezialeinheit zur Befreiung der Geiseln angerückt

Eine Spezialeinheit war ebenfalls im Einsatz. Darunter ein Scharfschütze, der sich auf einem Balkon postierte. Ebenso Rettungswagen und ein Notarzt. Anwohner wurden aufgefordert, von den Fenstern fernzubleiben. Die Lage wurde von Beamten vor Ort als kritisch bezeichnet, man wolle jegliche Gefahr für die Betroffenen vermeiden.

Nach mehr als einer Stunde Anspannung dann Entwarnung. Die Polizei gab bekannt, dass Spezialkräfte den Geiselnehmer überwältigt hatten. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Angaben zu Geiseln wollte man nicht machen. Wie die MOPO erfuhr, soll der Täter seine Mutter in seiner Gewalt gehabt haben. Sie ist wohlauf, steht aber unter Schock.