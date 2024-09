„Geh weg oder ich schieße!“: Streit unter Nachbarn eskaliert – Mann zieht Pistole

Ein Streit unter Nachbarn in Wandsbek ist am Sonntagabend komplett eskaliert. Einer der beiden Männer bedrohte den anderen mit einer Pistole. Das SEK rückte an.

Gegen 18.30 Uhr alarmierte ein Anwohner der Straße Bei der Hopfenkarre die Polizei: Sein Nachbar hätte ihn mit einer Schusswaffe bedroht.

Der 39-jährige Anrufer hatte sich bei dem 50-Jährigen zuvor über zu laute Musik beschwert, wie die Polizei der MOPO sagte. Als der 50-Jährige die Wohnungstür öffnete, hatte er laut Polizei bereits die Waffe in der Hand und schlug seinen Nachbarn mit den Worten: „Geh weg oder ich schieße!“

Hamburg: Mann bedroht Nachbarn mit Pistole

Das Spezialeinsatzkommando (SEK) rückte an und verschaffte sich Zugang zur Wohnung. Dort stellten die Beamten eine Schreckschusspistole sicher.

Der 50-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und später wieder entlassen. Die Sperrung der Straße Bei der Hopfenkarre wurde gegen 21 Uhr aufgehoben. (tst)