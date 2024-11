In der Sternschanze: Mann fällt aus zweitem Stock und stirbt

In der Stresemannstraße in der Sternschanze hat sich am Freitagnachmittag ein tragischer Unfall ereignet. Ein Mann stürzte aus dem zweiten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses und starb.

Der Notruf ging um etwa 14.50 Uhr bei den Hamburger Rettungskräften ein. Nur wenige Minuten später waren die ersten Rettungskräfte vor Ort und begannen mit der Reanimation. Rund 30 Minuten kämpften die Einsatzkräfte um das Leben des Mannes – vergeblich. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Reanimation vor Ort eingestellt – Retter machtlos

Direkt gegenüber des Unglücksorts befindet sich die Polizeiwache Lerchenstraße. Die Polizei Hamburg hat eine Untersuchung zur Ursache des Sturzes eingeleitet. Nach ersten Informationen deutet alles auf einen Unglücksfall hin. Der Mann soll aufgrund eines epileptischen Anfalles aus dem Fenster gefallen sein.