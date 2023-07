Gegenüber der Davidwache brutal niedergestochen: Mann in Lebensgefahr

Bei einem Streit an der Davidstraße auf St. Pauli ist in der Nacht zu Samstag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Er erlitt mehrere Messerstiche.

Es waren drei Männer, die gegen 3 Uhr in unmittelbarer Nähe zur berühmten Davidwache (PK 15) in Streit gerieten: Zunächst war es wohl eine verbale Auseinandersetzung in einer dortigen Kneipe, die dann jedoch schnell in eine körperliche mündete. Dabei soll ein Beteiligter ein Messer gezogen und zugestochen haben.

Messerangriff auf St. Pauli: Fünf Messerstiche – Not-OP

Das Opfer wurde mehrfach von der Klinge getroffen, brach verletzt zusammen. „Der Geschädigte erlitt mehrere Stichverletzungen, eine im Halsbereich, eine im Oberschenkel und drei im Rücken“, so Liddy Oechtering von der Staatsanwaltschaft.

Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden, es habe akute Lebensgefahr bestanden. Oechtering weiter: „Der Geschädigte musste notoperiert werden.“ Nach MOPO-Informationen befindet er sich in einem kritischen Zustand.

Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen am Tatort, ließ die Straße sperren und befragte Zeugen. Wie es zu dem Streit kam und worum es ging, ist noch unklar. Unbekannt war zunächst auch, ob es Festnahmen gab. (dg)