Gegen Mast gerast: Betrunkener Autofahrer in Lebensgefahr – Beifahrerin schwer verletzt

Lurup –

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Samstagmorgen in Lurup ereignet: Ein Autofahrer krachte mit seinem Wagen gegen einen Laternenmast – und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Auch seine Beifahrerin kam schwer verletzt in die Klinik.

Wie die Polizei bestätigte, passierte der Unfall gegen 4.20 Uhr an der Trebelstraße Ecke Fahrenort. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Autofahrer (26) in Schlangenlinien durch die Straße raste.

Schwerer Unfall in Lurup: Autofahrer schwebt in Lebensgefahr

An der Ecke zum Fahrenort verlor der 26-Jährige die Kontrolle über sein Auto und krachte frontal in einen Laternenmast. Dabei wurde er schwerst verletzt. Er kam mit dem Notarzt in eine Klinik und musste dort notoperiert werden. Es besteht Lebensgefahr.

Auch seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und kam in die Klinik. Wie die MOPO erfuhr, stand der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt.