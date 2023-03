Gefahrenstoff? Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei in einer Apotheke

Großeinsatz an der Billstedter Hauptstraße: In der „Ring-Apotheke“ haben am Freitagmorgen plötzlich mehrere Kunden und Mitarbeiter über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt. Feuerwehr und Polizei rückten an.

Mit Atemschutzmasken betraten die Beamten gegen 11 Uhr den Laden. Die Polizei sperrte den Bereich vor der Apotheke ab. In der Zwischenzeit untersuchten Sanitäter vier Menschen, ins Krankenhaus kam niemand.

Ergebnis der Messungen blieb negativ

Die Feuerwehrleute nahmen Messungen vor, das Ergebnis verlief aber negativ: Es wurde kein Gefahrenstoff in der Luft entdeckt. Die Ursache für die Reizungen ist noch unbekannt. (dg)