Konsequenz aus dem Böllerhagel, der in der vergangenen Silvesternacht in Hamburg auf Retter der Feuerwehr und Polizisten niederging: Die Innenbehörde gab zwei Zonen in der City bekannt, in denen wie im Vorjahr wieder nicht geknallt werden darf. Sorge bereitet der illegale Handel mit Böllern aus Polen.