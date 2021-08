In der Nacht zu Mittwoch musste die Hamburger Feuerwehr zu einem Firmengelände in Rothenburgsort ausrücken. Dort im Keller wurden giftige Gase festgestellt. Die Retter rückten mit mehreren Löschfahrzeugen und Spezialwagen an.

Der Einsatz begann gegen vier Uhr. Aus einem Firmengebäude am Ausschläger Elbdeich wurden giftige Gase gemeldet. Sofort rückten ein Löschzug und mehrere Spezialfahrzeuge an. Wie ein Sprecher der Feuerwehr der MOPO bestätigte, wurden im Keller des Gebäudes höhere Konzentrationen von Ammoniak gemessen. Dieses war vermutlich durch ein Leck ausgetreten.

Großeinsatz in Hamburg – gefährliche Gase halten Retter in Atem

Der Einsatz dauert zur Stunde immer noch an. Die Retter können nur mit speziellen Schutzanzügen und unter Atemschutz an den Gefahrenherd. Eine schweißtreibende Aufgabe die mit einem höheren Personalaufwand verbunden ist. Die Feuerwehrmänner müssen regelmäßig das Gebäude verlassen um Atemschutzgeräte zu tauschen. Messungen im Umfeld der Firma ergaben, dass dort keine Gefahr herrscht.