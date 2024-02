Frau bei Gasverpuffung im Westen Hamburgs schwer verletzt

Mit mehreren Löschfahrzeugen, einem Rettungswagen und dem Notarzt ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag nach Rissen ausgerückt. Im Keller eines Einfamilienhauses hatte es eine Verpuffung gegeben. Die Bewohnerin wurde dabei schwer verletzt.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 15.45 Uhr in den Gerlindweg gerufen. Es wurde eine starke Verpuffung im Keller gemeldet. Am Einsatzort fanden die Retter eine schwer verletzte Frau (55). Sie wurde vom Notarzt versorgt und kam mit Verbrennungen in die Spezialklinik nach Boberg.

Polizei ermittelt die Unglücksursache

Polizeiangaben zufolge hat es aus bislang ungeklärter Ursache eine Verpuffung mit einer Gaskartusche gegeben. Die Beamten des Landeskriminalamt (LKA) haben die Ermittlungen aufgenommen und den Unglücksort beschlagnahmt. Die Statik des Hauses soll nicht beeinträchtigt worden sein.