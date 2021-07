Straßensperrungen und Evakuierungen: In Othmarschen und Altona-Nord war am Montag ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Gaswerken im Einsatz. Zuerst gab es am Vormittag ein Gasleck in der Bernadottestraße. Wenige Stunden später wurde dann in der Löfflerstraße eine weitere Gasleitung beschädigt.

Bei Baggerarbeiten war zunächst um kurz nach 9 Uhr eine Gasleitung in der Bernadottestraße schwer beschädigt worden. Die Polizei sperrte den Bereich um die Einsatzstelle großflächig ab. Eine Arztpraxis in der Nähe wurde evakuiert.

Die Hamburger Feuerwehr hat das Gasleck inzwischen abgedichtet, wie ein Sprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigt. Die Leitung wurde an die Verantwortlichen der Gaswerke übergeben.

Weiteres Gasleck in Altona-Nord: Häuser evakuiert

Doch damit nicht genug: Am Montagmittag kam es zu einem weiteren Gasleck. Nach Informationen der Feuerwehr wurde gegen 14 Uhr eine Versorgungsleitung in der Löfflerstrasse (Altona-Nord) durch Baggerarbeiten beschädigt. Die Feuerwehr ist mit einem Löschwagen sowie Spezialisten der Technik- und Umweltwache vor Ort. Bei dem Einsatz mussten die Einsatzkräfte zwei Häuser evakuieren.



Da es sich bei der beschädigten Gasleitung um eine Versorgungsleitung handelt, kann diese nicht abgeklemmt werden. Auch das Gasnetz Hamburg ist vor Ort und wartet derzeit auf weitere Spezialist:innen. Die Lage ist nach Auskunft der Feuerwehr sicher. (mp/jw)