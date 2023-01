Gas-Explosion in Hamburg – Mann erleidet Verbrennungen im Gesicht

Ein lautes Knallgeräusch, der Geruch nach Gas: So beginnt am Montagabend der Einsatz von Rettungskräften in Tonndorf. Bei der Explosion einer Gaskartusche wird ein Mann schwer verletzt.

Um 21.04 Uhr geht der Notruf ein. Es stellt sich heraus, dass das Knallgeräusch und der Gasgeruch von einer Gaskartusche herrührt, die in einem Keller in der Stein-Hardenberg-Straße explodiert ist. Das bestätigt ein Polizeisprecher der MOPO.

Haus in Hamburg nach Explosion evakuiert – Mann in Klinik

Ein 48-jähriger Mann hat die Kartusche in der Hand, als sie losgeht. Er erleidet Verbrennungen an den Händen und im Gesicht.

Etwa 20 Personen stehen vor dem Haus, das laut Polizeireporter kurzzeitig evakuiert wurde. Nach kurzer Zeit dürfen die Bewohner wieder in ihre Wohnungen.

Der 48-Jährige wird mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.