Gasalarm an Hamburger Schule – Großeinsatz der Feuerwehr

Starker Gasgeruch an einem Gymnasium in Lokstedt hat am Samstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In der Schule wurde eine hohe Gaskonzentration mit Messgeräten festgestellt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Rettungskräfte gegen 8.30 Uhr zum Gymnasium an der Corveystraße gerufen. Von dort hatten Anwohner starken Gasgeruch gemeldet. Auch im Inneren der Schule wurde eine hohe Gaskonzentration festgestellt.

Gasalarm – Bauarbeiten der Auslöser?

Laut Polizei gab es zuvor Erdarbeiten im Bereich der Schule, noch steht aber nicht fest, ob diese der Auslöser für den Gasalarm waren. Die Gasleitung wurde abgesperrt. Im Keller der Schule haben Feuerwehrleute Entlüftungsarbeiten durchgeführt. Verletzt wurde niemand.