Großeinsatz auf der Veddel: Am frühen Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr dort zu einem Betrieb gerufen, weil mehrere Mitarbeiter plötzlich über Übelkeit und Schwindelgefühle klagten. Neun Menschen mussten in eine Klinik transportiert werden.

Der Notruf ging gegen 14.45 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Aus einer Gewerbehalle Stenzelring wurden beißende Gerüche gemeldet. Mehrere Mitarbeiter würden über Übelkeit und Schwindelgefühle klagen, hieß es. Sofort rückten mehrere Rettungswagen und Löschfahrzeuge an. Sanitäter versorgten neun Personen, alle kamen danach in eine Klinik. Feuerwehrmänner unter Atemschutz und in speziellen Schutzanzügen drangen in die Halle vor, um die Ursache der Dämpfe zu erkunden.

Giftige Gase in Halle – Großalarm für die Feuerwehr

Bis zum Abend wurden laufend Messungen auch in der näheren Umgebung vorgenommen. In der Halle wurden Insektenvernichter gelagert. Es wird ermittelt, ob eine Ausgasung ursächlich für den Einsatz ist. Laut Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann waren rund 60 Retter bis circa 20.30 Uhr im Einsatz. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Halle wurde versiegelt – ein Betretungverbot bis nächste Woche angeordnet.