Gasalarm in Hamburg: Explosionsgefahr nahe Einkaufsmeile in Wandsbek

Wandsbek -

Großalarm in Wandsbek! Am Donnerstagvormittag hat dort ein Bagger eine Gasleitung aufgerissen. Es herrschte höchste Explosionsgefahr. Und das in unmittelbarer Nähe zum Einkaufszentrum Quarree Wandsbek. Kaum hatten die Retter die Gefahr gebannt, da mussten sie zum nächsten Gasalarm ausrücken.

Am Brauhausstieg werden zur Zeit mehrere Neubauten in die Höhe gezogen. Die Baustellen stehen unter keinem guten Stern. Gleich zu Beginn der Arbeiten wurde dort im Sommer 2018 eine Bombe gefunden. Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr gab es erneut einen Zwischenfall.

Hamburg: Bagger zerstört Gasleitung nahe Quarree Wandsbek

Bei Erdarbeiten beschädigte ein Bagger ein Gasversorgungsleitung. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Es herrschte Explosionsgefahr. Gleich nebenan liegen die Wandsbeker Marktstraße und das Quarree. Alles wurde abgesperrt. Nach gut einer Stunde hatten die Retter die Gefahr gebannt und das Leck abgedichtet.

Kurze Zeit später gleich der nächste Einsatz: Auch in Harburg gab es Gasalarm. Im Wallgraben hatte ein Bagger ebenfalls eine Gasleitung aufgerissen, auch hier bestand Explosionsgefahr. Problem: Falschparker versperrten die Zufahrt für die Löschzüge! Die Feuerwehrmänner mussten aussteigen und zu Fuß zur Einsatzstelle hasten.

Glücklicherweise erkannten Bauarbeiter die Gefahr und schütteten die ausgehobene Grube, in der das beschädigte Gasrohr lag, mit Sand zu. Den Rest erledigten die Fachmänner der Gaswerke. Auch hier gab es nach gut einer Stunde Entwarnung.