Ein Bagger hat am Donnerstag bei Arbeiten auf einem Firmengelände in der Warnstedtstraße in Stellingen eine Gasleitung beschädigt.

Laut einem Reporter vor Ort musste wegen der Explosionsgefahr auch die nahegelegene Kieler Straße teilweise gesperrt werden.

Nach Angaben der Feuerwehr konnte die Gasleitung inzwischen notdürftig abgedichtet werden. Gasnetz Hamburg ist vor Ort, um die Reparatur abzuschließen. (mp)