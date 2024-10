Gas und Bremse verwechselt: Rentnerpaar landet im Wassergraben

Fahrfehler mit Folgen: Am Freitagabend verwechselt der ältere Fahrer eines Mini-SUV offenbar Gas- und Bremspedal – und landet mit seiner Frau in einem Wassergraben in Ochsenwerder. Beide werden verletzt.

Wie ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 18.45 Uhr an der Einmündung Ochsenwerder Straße/Beim Bieberhof. Nach ersten Erkenntnissen soll es beim Anhalten zum folgenschweren Fahrfehler gekommen sein. Der VW T-Cross stürzte daraufhin einen Abhang hinab und landete in einem hüfttiefen Wassergraben – mitten im Schilf.

Unfall in Ochsenwerder: Rentnerpaar hat Glück im Unglück

Das Rentnerpaar musste durch die Heckklappe gerettet werden. Beide wurden glücklicherweise nur leicht verletzt, kamen trotzdem vorsorglich in eine Klinik. Mit einer Seilwinde wurde der VW herausgefischt. Weitere Details und Hintergründe waren am Abend noch unklar. (idv)