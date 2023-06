Flammen-Inferno in Hamburger Kleingartenanlage

Eine Gartenlaube ist in der Nacht zu Mittwoch in Lohbrügge in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Bald griffen die Flammen auf eine weitere Laube über.

Gegen 1.59 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Röpraredder gerufen. Eine acht mal acht Meter große Gartenlaube stand in Vollbrand und eine weitere hatte ebenfalls Feuer gefangen. Mit Atemschutzgeräten begannen die Feuerwehrleute ihre Löscharbeiten.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz in Hamburg: Feuer im Altenheim – mehrere Senioren verletzt

Rund zwei Stunden später gelang es ihnen schließlich, den Brand zu löschen. Der Röpraredder war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Die Lauben wurden durch die Flammen zerstört. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens ermittelt nun die Polizei. (abu)