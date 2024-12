Meterhohe Flammen: Holzhaus brennt – schwierige Löscharbeiten

Meterhohe Flammen loderten in den Abendhimmel: In Bergedorf ist am Freitagabend eine größere Gartenlaube abgebrannt. Wegen der schwierigen Löschwasserversorgung waren mehrere Feuerwehren im Einsatz.

Anwohner des Billwerder Billdeichs meldeten gegen 23.20 Uhr Flammen aus einem Kleingartenverein. Laut Feuerwehr stand ein größeres Gartenhaus aus Holz in Vollbrand. Meterhohe Flammen schlugen den Feuerwehrleuten entgegen.

Hamburg-Bergedorf: Holzhaus brennt ab

Zunächst hatten die Retter Probleme, an den Brandherd zu gelangen. Die Löscharbeiten wurden durch fehlende Hydranten erschwert, Schläuche mussten mehrere Hundert Meter weit verlegt werden.

Erst nach gut einer Stunde war das Feuer gelöscht. Die Polizei ermittelt die Brandursache.