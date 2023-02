Gartenlaube in Hamburg explodiert: Polizei findet schwer verletzten Mann

Dramatische Entwicklung bei einem Feuerwehreinsatz in Niendorf: Die Retter waren wegen einer brennenden Gartenlaube gerufen worden. Etwas abseits des Einsatzortes fanden Polizisten dann einen schwer verletzten Mann. Es gibt Hinweise auf eine Explosion.

Gegen 1.15 Uhr treffen die Kräfte in der Straße Niendorfer Gehege ein – ein Gartenhaus steht in Flammen. Zuvor soll es nach MOPO-Informationen eine Explosion gegeben haben. Noch während Feuerwehrleute die Flammen löschen, entdecken Polizisten in der Nähe des Brandort einen Verletzten.

Brand in Hamburg: LKA hat die Ermittlungen übernommen

Laut einem Polizeisprecher hat der Mann (38) eine Kopfverletzungen. Seine Kleidung hat Brandflecken. Der schwer Verletzte wird in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Nach MOPO-Informationen ist er nicht der Besitzer Laube.

Die Brandermittler des LKA überprüfen die näheren Umstände zum Brandausbruch und in welchem Zusammenhang der Mann damit steht.