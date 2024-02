Fußgängerin von Auto in Hamburg angefahren – schwere Kopfverletzungen

Schlimmer Unfall in Horn: Am Dienstagabend ist eine Frau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Zum Unglück kam es gegen 18.56 Uhr auf der Rennbahnstraße, wie ein Sprecher des Lagedienstes auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Demnach soll die Frau nach ersten Informationen an einer Fußgängerbedarfsampel mutmaßlich bei Rot über die Straße gelaufen sein.

Horn: Frau prallt in Frontscheibe und wird schwer verletzt

Der Pkw, ein Citroën C2, konnte nicht mehr ausweichen – es kam zur Kollision, bei der die Fußgängerin in die Frontscheibe prallte, die hierdurch zerbarst. Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen am Kopf und am Rücken. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die Beamten waren am frühen Abend noch vor Ort, um Zeugen zu befragen und den Unfallhergang zu rekonstruieren. (idv)