Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt – Fahrer flüchtet

Schwerer Unfall in Billstedt: Am Mittwochabend ist dort ein älterer Mann von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer fuhr davon, obwohl er den Unfall bemerkt haben muss. Die Polizei bittet mögliche Zeugen darum, sich zu melden.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 22.05 Uhr am Oststeinbeker Weg in Höhe der Steinfurther Allee. Ein 83-Jähriger war dort zu Fuß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Oststeinbek unterwegs, als er von einem vorbeifahrenden Auto erfasst wurde – vermutlich ein dunkler Opel mit Hamburger Kennzeichen. Der Senior erlitt schwere Verletzungen.

Außenspiegel bei Zusammenstoß abgerissen

Der Autofahrer muss den Zusammenstoß bemerkt haben, da der rechte Außenspiegel abgerissen wurde. Trotzdem setzte er seine Fahrt fort. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Die Polizei bittet um Zeugenaussagen oder Hinweise zum Fahrzeug. Kontakt: Tel. 4286 56789.