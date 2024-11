Fußgänger überquert Autobahn in Hamburg und wird von Auto erfasst – Lebensgefahr

Ein Mann hat am Freitagabend versucht, die A1 zu Fuß zu überqueren, um von der einen Seite der Raststätte Stillhorn zur anderen zu gelangen. Der Mann wurde laut Polizei lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 22.50 Uhr ein Unfall auf der A1 bei Stillhorn gemeldet. Mehrere Streifenwagen, Feuerwehrfahrzeuge und ein Notarzt rückten an. Die Beamten entdeckten auf den Fahrspuren in Richtung Süden einen lebensgefährlich verletzten Mann (37).

Von Auto mit hoher Geschwindigkeit erfasst

Nachdem er von Rettungskräften versorgt wurde, kam er in eine Klinik. Dort soll er laut Feuerwehr kurz darauf seinen Verletzungen erlegen sein, was die MOPO so zunächst auch vermeldete. Die Polizei konnte das jedoch nicht bestätigen. Polizeiangaben zufolge soll der Mann versucht haben, von der einen Seite der dortigen Raststätte auf die gegenüberliegende zu gelangen. Dabei sei er von einem ca. 100 km/h schnellen Fahrzeug erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Autobahn war bis 1.40 Uhr gesperrt.