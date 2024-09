Fußgänger auf der Mönckebergstraße von Taxi angefahren

Unfall mitten in der City: Am Samstagabend will ein Fußgänger die Mönckebergstraße überqueren – und wird dabei von einem Taxi angefahren.

Wie der Lagedienst der Polizei gegenüber der MOPO sagte, kam es gegen 22.15 Uhr zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Demnach sah der Fahrer des Taxis den Mann offenbar auf der Fahrbahn nicht und erfasste ihn. Der Fußgänger prallte gegen die Front des Fahrzeugs und zog sich Kopfverletzungen zu.

Mann nach Taxi-Unfall verletzt – Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an

Ein Rettungswagen versorgte den Mann. Zunächst ging die Feuerwehr davon aus, dass der Mann schwer verletzt sein könnte. Vor Ort waren, neben den Rettungswagen, auch ein Notarzt und die Besatzung eines Löschfahrzeugs. Diese konnten allerdings zügig wieder abrücken.

Die Mönckebergstraße, auch Mö genannt, ist mit ihren zahlreichen Läden eine der bekanntesten Shopping-Meilen der Stadt. Neben Gamingzonen und Restaurants kommt es auf der Einkaufsstraße aber auch zu schwereren Unfällen. Am 11. August 2021 überfuhr hier ein Autofahrer ein Ehepaar. Anstatt allerdings zu helfen, fuhr der Mann einfach weiter.