Frontal-Crash in Hamburg – drei Frauen verletzt

Drei Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Dulsberg verletzt worden: Laut Polizei kam es auf dem Ring 2 in Höhe Eulenkamp zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Polo und einem Skoda.

Eine 45 Jahre alte Fahrerin und ihre zwei Begleiterinnen (beide 16) sollen dabei leicht verletzt worden sein. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt.

Frontal-Crash in Hamburg – drei Verletzte

Die Polizei ließ den Ring 2 für die Unfallaufnahme zwischen der Walddörferstraße und der Straßburger Straße sperren. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallursache ist noch unklar. (dg)