„Free Klette“ und Attacke auf ein Maklerbüro: Pseudorevolutionäres in Ottensen

Polizisten haben am Donnerstagabend in Ottensen eine Schmiererei an dem Schutzvorhang eines Baustellengerüsts entdeckt. Darauf war unter anderem „Free Klette“ in roter Farbe gesprüht worden. Nicht der einzige Vorfall in dem Stadtteil.

Laut Polizei haben Beamte während einer Streifenfahrt durch die Bernadottestraße den Schriftzug an einem Gerüst entdeckt. Es sei von Amts wegen eine Strafanzeige ergangen. Die Ermittlungen führt der Staatsschutz. Die Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette (65) wurde Ende Februar in Berlin verhaftet, sie sitzt in Untersuchungshaft.

Auch Maklerbüro an der Elbchaussee betroffen

Bereits Anfang März ist es laut Polizei an der Elbchaussee Höhe Klopstockstraße zum wiederholten Male zu Sachbeschädigungen an einem dort ansässigen Maklerbüro gekommen. Zunächst wurden dort zwei Reifen in Brand gesetzt, danach wurden die Scheiben mit Steinen beworfen. Auch hier wird ermittelt.