Frau will Handy-Diebstahl anzeigen – und landet beinahe selbst im Gefängnis

Eigentlich wollte eine 24-Jährige nur ihr gestohlenes Handy bei der Polizei melden. Am Ende wäre sie beinahe selbst im Gefängnis gelandet.

Die Frau war am Montagabend auf einer Wache der Bundespolizei in Harburg erschienen, um den Diebstahl ihres Smartphones anzuzeigen, das ihr nach eigenen Angaben am Bahnhof in Heimfeld geklaut wurde. Die Anzeige wurde aufgenommen, und die Personalien der Geschädigten überprüft, wie die Polizei mitteilte. Dabei stellte sich heraus: Gegen die Frau liegt seit August 2024 ein Haftbefehl vor.

Frau wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt

Die 24-Jährige wurde wegen Betrugs von der Münchner Staatsanwaltschaft zu einer Geldstrafe in Höhe von 2240 Euro verurteilt. Diese Strafe hatte sie allerdings nie beglichen. Auch am Montag gab die Frau laut Polizei an, die Summe nicht aufbringen zu können.

Sie rief einen Bekannten an, der prompt auf der Wache erschien und die Geldstrafe beglich. Glück gehabt! Wäre er nicht gewesen, hätte die Frau eine 56-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen. (mp)