Frau überfahren und mitgeschleift – Passanten heben Auto an

Unglaubliche Rettungsaktion an der Bargteheider Straße in Rahlstedt: Eine 74-jährige Frau ist von einem Smart erfasst und unter diesem begraben worden. Passanten reagierten geistesgegenwärtig – und hoben den Kleinwagen einfach an. Laut Polizei war sie beim Eintreffen der Rettungskräfte ansprechbar.

Gegen 16.30 Uhr soll die Frau mit ihrem Ehemann auf dem Gehweg unterwegs gewesen sein. Sie schob ihr Rad, er redete. Dann schoss ein dunkler Smart von der dortigen „Star“-Tankstelle, am Steuer saß eine 70 Jahre alte Frau.

Hamburg: Frau unter Smart eingeklemmt – schwere Kopfverletzungen

Sie überfuhr mit dem Kleinwagen die Rentnerin samt Fahrrad, schleifte beide sogar noch mehrere Meter über den Gehweg mit. Die 74-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.

„Sie war noch ansprechbar“, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Zustand der Frau ist zurzeit unbekannt. Die Smart-Fahrerin erlitt einen Schock, wurde ebenfalls von Sanitätern der Feuerwehr im Rettungswagen behandelt.

Die Frau war unter dem Smart eingeklemmt.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Hamburger Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.