Frau vergewaltigt? SEK stürmt Wohnung auf dem Kiez

Eine mutmaßliche Vergewaltigung hat am Montagabend zu einem SEK-Einsatz auf dem Kiez geführt. Schwer bewaffnete Elite-Polizisten stürmten die Wohnung des Verdächtigen.

Wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage sagte, habe eine Frau (37) sich gemeldet und behauptet, Opfer einer sexuell motivierten Straftat geworden zu sein. Ferner gab sie an, dass der von ihr verdächtigte Mann (45) bewaffnet sein soll. Aus diesem Grunde habe man sich laut einer Polizeisprecherin entschieden, das Spezialeinsatzkommando (SEK) zum Einsatz zu bringen.

Polizei findet Machete in Wohnung des Tatverdächtigen

Gegen 18.30 Uhr stürmten schwer bewaffnete Beamte eine Wohnung in einem Haus in der Schmuckstraße. Der Tatverdächtige wurde hier allerdings nicht angetroffen. In seiner Wohnung seien aber Drogen und eine Machete gefunden und sichergestellt worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.