Frau sexuell attackiert: Polizei sucht Täter – und eine bestimmte Zeugin

Auf dem Schleichweg zwischen Pflugacker und Lentföhrdener Weg in Eidelstedt hat ein Mann eine Frau (31) am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr von hinten attackiert und „sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen“, wie ein Sprecher der Hamburger Polizei mitteilte.

Die Frau wehrte sich und konnte sich letztlich aus dem Griff des Mannes befreien und flüchten. Der Täter – etwa 30 bis 40, 1,80 Meter, kräftig, ovale Gesichtsform, dunkle, kurze Haare, Dreitagebart, dunkelgraues Polo-Shirt mit Logo auf der Brust, braune Hose mit Cargo-Taschen, knöchelhohe Arbeitsschuhe – flüchtete in Richtung Pflugacker.

Ha Frau sexuell attackiert: Polizei sucht Täter – und Zeugin

Dabei soll er an einer Zeugin vorbeigelaufen sein, von der sich die Polizei nun erhofft, dass sie sich meldet. Sie wird als 1,67 bis 1,80 Meter groß beschrieben und soll dunkles, schulterlanges Haar haben. Hinweise: Tel. 428 65 6789. (dg)