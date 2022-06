31-Jährige schlägt Frau mit Flasche gegen den Kopf – Zeuge verfolgt Täterin

Polizisten haben am Donnerstagabend eine 31 Jahre alte Frau festgenommen. Sie soll zuvor an der Baumeisterstraße (St. Georg) einer 62-Jährigen mit einer Glasflasche von hinten gegen den Kopf geschlagen haben.

Das spätere Opfer war laut Angaben der Polizei gegen 20 Uhr in Richtung Hansaplatz unterwegs, als es hinterrücks angegriffen wurde. „Anschließend raubte die 31-Jährige die Tasche der am Boden liegenden Frau und flüchtete“, so ein Sprecher.

Hamburg: Frau mit Flasche von hinten gegen Kopf geschlagen

Mehrere Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei verständigt. Einer nahm die Verfolgung der Täterin auf, lotste die Beamten zum Aufenthaltsort der flüchtigen Frau. Sie sei noch in Tatortnähe von Beamten der örtlichen Wache festgenommen worden.

Die 31-Jährige sei bereits mehrfach mit gleichen Delikten in Erscheinung getreten und in Haft gewesen. „Sie wurde nach Abschluss der Maßnahmen und die Untersuchungshaftanstalt Hamburg gebracht.“ Die 62-Jährige wurde von Sanitätern behandelt und musste nicht ins Krankenhaus. Das Raubdezernat (LKA 114) ermittelt. (dg)