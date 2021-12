Dramatische Minuten am frühen Mittwochmorgen in Alsterdorf: Dort hatte eine schwangere Frau den Notruf der Feuerwehr gewählt. Sie hatte starke Wehen und schaffe es nicht mehr aus eigener Kraft in eine Klinik zu gelangen. Der Calltaker in der Einsatzzentrale, der den Notruf entgegen genommen hatte, unterstützte die Frau bei der Geburt.

Der Notruf ging gegen 6.40 Uhr ein. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, meldete die 35-Jährige, dass sie hochschwanger sei und in kurzen Abständen starke Wehen auftraten.

Feuerwehrmann unterstützt bei Geburt per Telefon

Beruhigend sprach der Calltaker, Hauptbrandmeister Steffen Riemann, auf die Frau und ihren ebenfalls anwesenden Partner ein. Zeitgleich alarmierte der erfahrene Feuerwehrmann einen Rettungswagen der Wache 16, der zum Einsatzort an der Alsterdorfer Straße ausrückte. Dann gab er der Frau und ihrem Lebenspartner Anweisungen zum weiteren Vorgehen durch.

Nach wenigen Minuten und noch bevor der Rettungswagen eingetroffen war, hörte der Brandmeister dann am Telefon Babygeschrei. Unter seiner telefonischen Anleitung hatte die Frau ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Die kurz darauf eingetroffene Besatzung des Rettungswagens versorgte die junge Familie und transportierte Mutter und Kind in eine Klinik.