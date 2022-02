Eine Frau ist am Wagrierweg in Niendorf – offenbar mit einem Messer – so schwer verletzt worden, dass sie später in einer Klinik starb. Die Polizei hatte am Sonntag um 13 Uhr zunächst den Hinweis einer Anwohnerin bekommen, die mitteilte, dass im Hausflur des Wohnhauses Blutspuren seien. „Wir sind dann sofort dahin“, so ein Sprecher zur MOPO.

Noch während der Anfahrt hätten die Beamten einen zweiten Anruf bekommen. Die Anwohnerin soll dieses Mal mitgeteilt haben, dass sie gerade Zeugin geworden war, wie eine Frau mit einem Messer verletzt wurde. „Vor Ort fanden die Beamten dann tatsächlich eine Frau mit Stichverletzungen“, so der Sprecher weiter.

Hamburg: Frau mit Messer getötet – eine Festnahme

Die Besatzung eines kurz darauf eingetroffenen Rettungswagens kümmerte sich um die Verletzte, ein Notarzt begleitete sie nach MOPO-Informationen unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber landete auf einer nahen Wiese. Die Polizei sperrte den Bereich rund um das Wohnhaus.

Kurz darauf führten Polizisten einen Mann ab, der im Haus gewesen war. Er wird als mutmaßlicher Täter angesehen und wurde festgenommen. Die Frau erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei der MOPO bestätigte.

Die Ermittlungen habe der Kriminaldauerdienst übernommen. Es gilt als wahrscheinlich, dass noch am Sonntag die Mordkommission in den Fall mit einsteigt. Der Polizeisprecher: „Noch sind die Hintergründe unklar.“ (dg)