Versuchtes Sexualdelikt: Frau in Hamburg angegriffen – Zeugen gesucht

Eine 31-jährige Frau ist am Montagabend in Bahrenfeld von einem Mann angegriffen worden. Vermutlich handelte es sich um ein versuchtes Sexualdelikt, so die Polizei. Die Beamten suchen nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr in der Straße Am Diebsteich. Kurz zuvor hatte die 31-Jährige den Linienbus 3 in Höhe des Diebsteichwegs verlassen. Der mutmaßliche Täter sprach die Frau in gebrochenem Englisch an und attackierte sie dann unvermittelt.

Mutmaßliches Sexualdelikt in Bahrenfeld

Der Mann umklammerte die Frau, die sich dagegen erheblich zur Wehr setzte und um Hilfe rief. Daraufhin ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung Diebsteichtunnel. Die Frau verständigte anschließend die Polizei. Eine Sofortfahndung mit mehreren Polizeiwagen führte nicht zur Festnahme des Täters.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 30 – 40 Jahre

etwa 1,75 – 1,80 Meter

sehr schlanke Statur

südländisches Erscheinungsbild

dunkle, tiefliegende Augen

Höcker auf der Nase

kurze schwarze Haare, am Oberkopf etwas länger

markante Wangenknochen mit vernarbter Haut

trug eine blau/schwarze Holzfällerjacke

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben. Diese können sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286 56789 oder an einer Polizeidienststelle melden. (mp)