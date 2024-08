19-Jährige überfallen: Polizei fahndet mit Phantombild nach Sexualtäter

Ein Sexualdelikt in Wandsbek beschäftigt seit Juli dieses Jahres die Ermittler der Polizei. Ein Mann soll auf einem Parkplatz eine Frau angefallen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Nun wenden sich die Beamten mit einem Phantomfoto an die Öffentlichkeit.

Der Vorfall soll sich am 20. Juli dieses Jahres gegen 2.15 Uhr an einem Parkplatz zwischen der Schloßstraße und der Claudiusstraße zugetragen haben. Hier soll der Mann eine 19-Jährige zuerst in ein Gespräch verwickelt, dann plötzlich angefallen und sich an ihr vergangen haben. Nach der Tat konnte er unerkannt flüchten.

Polizei veröffentlicht Phantombild des Täters

Der mutmaßliche Täter ist circa 1,80 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt mit kräftiger, breitschultriger Figur mit leichtem Übergewicht und südländischem Erscheinungsbild. Er hatte dunkelblonde, stoppelige Haare sowie einen dunkelblonden, stoppeligen Vollbart, eine breite Nase und narbige, unebene Haut. Auffällig war eine ovale Hautbesonderheit in der Stirnmitte und dunkle Augen mit ausgeprägten Wimpern.

Er sprach Deutsch mit starkem Akzent und war mit einer schwarzen Sweatjacke mit Reißverschluss, darunter einem weißen Shirt und grüner Cargohose bekleidet. Zudem trug er eine dicke, silberne Halskette. Hinweise an Tel. 4286 56789.