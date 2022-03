Frau fährt mit Auto rückwärts auf Straße: Zwei Verletzte bei Unfall in Hamburg

Schwerer Verkehrsunfall in Langenhorn: An der Tangstedter Landstraße sind laut Angaben der Hamburger Polizei am Freitagmorgen zwei Autos miteinander kollidiert. In einem saß ein zehnjähriges Kind.

Dessen Mutter habe ersten Erkenntnissen zufolge gegen kurz nach 8 Uhr rückwärts auf die Straße fahren und sich so in den fließenden Verkehr eingliedern wollen, teilte ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage mit. „Ein 70-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß.“

Rückwärts auf Straße: Zwei Verletzte bei Unfall in Hamburg

Das Fahrzeug des Rentners wurde dadurch – und vermutlich auch, weil der Mann im Schock weiter Gas gab – in den Gegenverkehr geschleudert. Dabei wurden mindestens zwei parkende Wagen gerammt, ein Zaun und ein Lichtmast beschädigt.

„Die 40-Jährige und der 70-Jährige wurden bei dem Unfall beide leicht verletzt“, so der Sprecher weiter. Sie seien in nahe Kliniken gebracht worden. „Das Kind blieb unverletzt.“ Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Während die Unfallbeteiligten von der Feuerwehr versorgt wurden, sperrte die Polizei die Straße komplett und nahm Zeugenaussagen auf. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (dg)