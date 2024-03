Frau fährt in Autowaschanlage in Wellblechwand – Lebensgefahr!

In einer Autowaschanlage in Tonndorf ist eine Frau mit ihrem Wagen gegen eine Wand gefahren. Die Feuerwehr rettete sie aus dem Auto und fuhr sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

In einer Autowaschanlage am Friedrich-Ebert-Damm in Hamburg-Tonndorf ist am Dienstag eine Frau verunglückt. Die Fahrerin sei mit ihrem Wagen gegen eine Wellblechwand gefahren, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Tonndorf: Frau fährt in Autowaschanlage gegen eine Wellblechwand

Feuerwehrleute hätten die 69 oder 70 Jahre alte Frau reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Zum Ablauf des Unfalls konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. (dpa/mp)