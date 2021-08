Frau ermordet: Verdächtiger nach 25 Jahren in Hamburg gefasst

25 Jahre nach einer tödlichen Attacke auf eine 35-jährige Frau in Sindelfingen bei Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Dem 70-Jährigen wird Mord vorgeworfen – er wurde in Hamburg gefasst.

Mitte Februar spürten ihn Ermittler in einer Kleingartensiedlung auf. Er wurde festgenommen und den Kollegen in Süddeutschland überstellt. In Hamburg hatte der 70-Jährige wegen eines Tötungsdelikts und einer Erpressung bereits mehrere Jahre im Gefängnis gesessen.

Mord-Anklage nach 25 Jahren: Verdächtiger in Hamburg gefasst

Im aktuellen Fall wird ihm vorgeworfen, am 14. Juli 1995 die Frau durch Stiche in den Oberkörper getötet zu haben. Sie soll ihm zum Zeitpunkt der Tat völlig unbekannt gewesen sein, so die Staatsanwaltschaft. Motiv? Unklar.

Der Beschuldigte war bereits 1995 im Visier der Ermittler. Zeugen hatten sein Auto in der Nähe des Tatorts gesehen. Ein Tatverdacht habe sich jedoch nicht begründen lassen. Die damals gegründete Sonderkommission ermittelte erfolglos.

Doch da Mord nicht verjährt, werden sogenannte „Cold Cases“ auch nach einem vorläufigen Abschluss der Ermittlungen regelmäßig in den Blick genommen. 2018 wurde bei einer solchen Überprüfung eine damals am Körper des Opfers gesicherte DNA-Spur erneut untersucht. Das Ergebnis verwies auf den 70-Jährigen, der damals im Kreis Böblingen wohnte. (dg/dpa)