Das Opfer schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr: Nach einer Gewaltttat in einer Wohnung an der Veringstraße in Wilhelmsburg ermittelt die Mordkommission der Hamburger Polizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Ein 52-Jähriger kam in Untersuchungshaft.

Er soll gemeinsam mit einer 43-Jährigen am Donnerstagabend in seiner Wohnung zunächst nur Alkohol getrunken haben. „Aus noch ungeklärter Ursache würgte er die Frau dann bis zur vorübergehenden Bewusstlosigkeit“, wie ein Polizeisprecher mitteilte. „Später verständigte der Mann dann selber über den Notruf Rettungskräfte und Polizei.“

Frau bewusstlos gewürgt – Polizei Hamburg nimmt Mann fest

Er soll sich widerstandslos festgenommen haben. Die 43-Jährige wurde von Sanitätern behandelt und kam ins Krankenhaus. Sie befand sich zwischenzeitlich in Lebensgefahr, ist momentan aber wieder in einem stabilen Zustand.

Ermittler der Mordkommission übernahmen die Arbeiten am Tatort. Die Hintergründe sind noch unklar. (dg)