Schon wieder: Junge Frau auf dem Kiez begrapscht – Polizei sucht Zeugen

Erneut ist es auf St. Pauli zu einem sexuell motivierten Übergriff auf eine junge Frau gekommen. Der Täter flüchtete unerkannt, die Polizei sucht Hinweise auf ihn.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, soll sich der neueste Fall von Samstag auf Sonntag gegen 0 Uhr an der Reeperbahn gegenüber des Spielbudenplatzes zugetragen haben. Ein bislang unbekannter Täter soll eine junge Frau (20) von hinten angegriffen und unsittlich angefasst haben. Einer ihrer Begleiter habe noch versucht, den Täter festzuhalten, der konnte sich jedoch befreien und in Richtung Große Freiheit flüchten.

Ähnliche Tat in der Hein-Hoyer-Straße

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß mit normaler Figur und laut Polizei „mit südländischer Erscheinung“. Er trug dunkle Haare, an den Seiten kurz und oben länger sowie einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einem grauen Oberteil mit einer Kapuze mit rotem Rand. Hinweise an Tel. (040) 4286 56789.

Das könnte Sie auch interessieren: Radfahrer begrapscht Frau und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Sonntag kam es nur wenige Meter weiter zu einem ähnlichen Delikt. An der Hein-Hoyer-Straße wurde eine Frau (23) ebenfalls von hinten angegriffen und unsittlich berührt. Das Opfer schrie laut und trieb den Täter damit in die Flucht. Ob es sich um ein und denselben Mann handelt, ist unklar.