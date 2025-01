An Bushaltestelle in Hamburg: Frau brutal niedergeschlagen und beraubt

Großeinsatz am Harburger Ring: Am späten Samstagabend wurde eine Frau an einer Bushaltestelle nahe dem S-Bahnhof Harburg Rathaus Opfer eines Raubüberfalls. Ein unbekannter Täter schlug sie nieder und entriss ihr die Handtasche.

Die Polizei rückte gegen 23.11 Uhr mit mehreren Streifenwagen an. Beamte der Bundes- und Landespolizei suchten in der Nähe des Tatorts sowie im Bereich des S-Bahnhofs nach dem Täter und einem Begleiter – ohne Erfolg.

Nach Raubüberfall auf Frau: Täter trotz Fahndung flüchtig

Laut dem polizeilichen Lagezentrum war nur eine Person für den Raub verantwortlich. Der Flüchtige wird als schlanker Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben. Er trug dunkle Kleidung, eine helle Mütze und Kopfhörer. Das Opfer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.