Vier Männer sollen im Frühjahr 2022 einen 21-Jährigen ausgeraubt, dann einen Passanten (31) mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Zuletzt sorgte der Fall erneut für Aufsehen, weil erst fast zwei Jahre nach der Tat eine Öffentlichkeitsfahndung durchgeführt wurde. Diese wurde nun überraschend beendet. Was ist da los?

„Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen in dem Verfahren kann ich momentan keine weiteren Auskünfte erteilen“, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft zur MOPO. Warum die Fahndung am Donnerstagabend in einer sehr kurz formulierten Pressemitteilung für beendet erklärt wurde, bleibt somit bis auf Weiteres unklar.

„Ohnehin schon skandalöses Vorgehen“

„Die einzig akzeptable Erklärung wäre, dass ein Gesuchter oder die Gesuchten festgenommen wurde bzw. wurden“, sagt Dennis Gladiator, Innen-Experte der CDU. Er hatte die Vorgänge kritisch beim Senat hinterfragt. „Alles andere wäre eine weitere Merkwürdigkeit bei dem ohnehin schon skandalösen Vorgehen.“

Nach MOPO-Informationen sorgt das Vorgehen der Staatsanwaltschaft selbst bei der Polizei für Unverständnis. Ob es wirklich eine nachvollziehbare Erklärung gibt, bezweifeln viele Beamte.

Hintergrund: Am frühen Morgen des 15. Mai 2022 raubten vier Männer in der Talstraße (St. Pauli) einen 21-Jährigen aus und verletzten dann einen 31-jährigen Passanten, der dem Opfer helfen wollte, lebensgefährlich mit einem Messer. Die vier Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren flüchteten, vorher waren die Verdächtigen noch von Überwachungskameras gefilmt worden – in erstaunlich guter Qualität.

Vier Monate später landeten die Akten bei der Staatsanwaltschaft. Die Anregung der Mordkommission: öffentlich nach den Gesuchten zu fahnden. Doch es vergingen weitere Wochen ohne Fahndung, bis Ende Oktober 2022 die Polizei wieder eine Veröffentlichung der Bilder anregte. Erst im Januar 2024 kam es dann zu der Foto-Fahndung.

Die Vorgänge werden bereits intern geprüft, wie es in der Senatsantwort auf die Anfrage von CDU-Politiker Dennis Gladiator heißt. Der sagt: „Das alles gefährdet das Vertrauen in den Rechtsstaat erheblich. Ein solches Handeln der Justiz ist ja schon beinahe als Täterschutz zu bezeichnen.“