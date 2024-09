Food-Truck fängt in Hamburg Feuer und wird komplett zerstört

Unglück am Samstagabend in Wandsbek. Dort hatte sich der Fahrer eines Food-Trucks in buchstäblich letzter Sekunde retten können, bevor der Wagen in Flammen aufging.

Laut Polizei sei der Mann gegen 21 Uhr mit seinem Imbisswagen auf der Wandsbeker Allee unterwegs gewesen, als er plötzlich Rauch wahrnahm. Er stoppte das Gefährt, um nach der Ursache zu schauen. Kurz darauf loderten Flammen.

Imbisswagen brennt in Wandsbek: Fahrer erleidet Rauchvergiftung

Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug in Vollbrand. Sanitäter versorgten den Fahrer, der eine leichte Rauchvergiftung hatte. Trotz des massiven Löscheinsatzes brannte der Food-Truck aus. Die Wandsbeker Allee war rund eine Stunde lang gesperrt.