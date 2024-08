Weitere Fliegerbombe in Hamburg entdeckt

Nach dem erfolgreichen Großeinsatz im Bezirk Hamburg-Mitte wurde am Mittwochnachmittag eine weitere Fliegerbombe im Bezirk Harburg entdeckt. Die Öffentlichkeit ist nach Angaben der Feuerwehr diesmal nicht betroffen.

Eine Fachfirma habe die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Firmengelände bemerkt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Firma habe den Kampfmittelräumdienst gegen 12.45 Uhr alarmiert. Die Entschärfung dauere an.

Für die Öffentlichkeit gebe es keine Einschränkungen, sagte der Sprecher. Sperr- und Warnradius lägen auf dem Firmengelände. Die britische Bombe sei, wie die zuvor gefundene Bombe, 500 Pfund schwer (etwa 227 Kilogramm) und verfüge über einen sogenannten Aufschlagzünder.

Bombe in Waltershof: So lief die Entschärfung ab

In Waltershof im Bezirk Hamburg-Mitte musste das Gebiet am Vormittag weiträumig abgeriegelt werden – am Mittag gab es dann zusätzlich eine Vollsperrung der A7. Auch in diesem Fall handelte es sich um eine 500 Pfund schwere Fliegerbombe mit einem sogenannten Aufschlagzünder. Der Kampfmittelräumdienst sei im Einsatz gewesen.

Nach MOPO-Informationen musste für die Entschärfung der Weltkriegsbombe die A7 in Höhe des Elbtunnels zwischen Waltershof und Othmarschen kurzzeitig voll gesperrt werden.

Um kurz 12 Uhr begannen die Vorbereitungen, die Autobahn wurde gesperrt – und der Verkehr kam zum Erliegen. Im Hafen wurde der Verkehr über die Köhlbrandbrücke umgeleitet, im Bereich Othmarschen durch die Innenstadt.

Erste Bombe erfolgreich entschärft

Die Feuerwehr hatten ach eigenen Angaben einen Sperrradius von 300 und einen Warnradius von 500 Metern eingerichtet. Von den Sperrmaßnahmen waren zwei Bewohner und mehrere Firmen betroffen, die ihre Gebäude verlassen mussten.

Gegen 12.15 Uhr dann die Entwarnung: Die Bombe sei erfolgreich entschärft worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. „Alle Maßnahmen werden nun zurückgenommen.“

Die Bombe war um kurz nach 8 Uhr auf einem Firmengelände im Bereich des HHLA-Terminals (Burchardkai) am Waltershofer Damm gefunden worden. Laut Feuerwehr-Angaben wurde sie bei Bauarbeiten auf dem Areal entdeckt.