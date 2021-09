Mit einem Großaufgebot ist die Hamburger Feuerwehr seit Samstagabend in Rothenburgsort im Einsatz. Dort auf dem Gelände einer Firma war eine große Menge ausrangierter Kühlschränke und Elektrogeräte in Brand geraten. Ein giftige Rauchwolke stieg im Industriegebiet auf. Die 5. Alarmstufe wurde ausgelöst.

Als gegen 23.45 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr eingeht, vermuten die Retter zunächst einen Kleinbrand und rücken nur mit einem Löschfahrzeug aus. Ein Anrufer hatte Flammen vom Gelände einer Firma an der Billstraße gemeldet. Auf der Anfahrt sehen die Retter schon von weitem eine riesige Rauchwolke – und fordern Verstärkung an.

Flammenmeer und Rauchwolke über Rothenburgsort

Auf einem der vielen Gelände, an denen Händler mit gebrauchten E-Geräten und Waren aller Art handeln, standen mehrere Kühlschränke und anderer Elektroschrott in Flammen. Die breiteten sich rasend schnell aus und erfassten schließlich sogar eine Halle. Die 5. Alarmstufe, eine der höchsten der letzten Jahre, wurde ausgelöst. Über 150 Feuerwehrmänner sind im Einsatz.

Über Pumpen wird Löschwasser aus dem nahegelegenen Bille-Kanal gesogen, um einen massiven Löschangriff vorzunehmen. Auch Drehleitern werden in Stellung gebracht, um die Flammen von oben zu bekämpfen. Am Sonntagmorgen sind die Retter immer noch im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten werden sich voraussichtlich noch den ganzen Tag hinziehen.