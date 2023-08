Flammenmeer auf der A7: Lkw brennt lichterloh – Vollsperrung in Hamburg

Großalarm auf der A7! Am Mittwochabend ist ein Lkw auf Höhe Heimfeld in Flammen aufgegangen. Die Autobahn musste in Richtung Norden gesperrt werden.

Zum Feuereinsatz kam es um 19.58 Uhr, wie ein Sprecher des Lagedienstes auf MOPO-Anfrage sagte. Demnach sei Restabfall in dem Lastwagen aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Flammen hatten auf das Führerhaus und den gesamten Auflieger übergegriffen.

Hamburg: Lkw-Brand legt A7 lahm – keine Verletzte

Glück im Unglück: Der Fahrer konnte gerade noch auf dem Standstreifen stoppen und sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand, so der Sprecher weiter.

Ob ein technischer Defekt den verheerenden Brand ausgelöst hat, war am Mittwochabend noch unklar. Die A7 wurde in Richtung Norden voll gesperrt, „der Stau hält sich aber in Grenzen“, hieß es um kurz nach 21 Uhr. Die Löscharbeiten dauern an. (idv)