Großalarm in Hamburg: Flammeninferno in Parkhaus

Ein Feuer in einem Parkhaus in Horn hat am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr in Atem gehalten. Im Untergeschoss der P+R-Anlage war aus bislang ungeklärter Ursache Verpackungsmaterial und Bauschutt in Brand geraten. Die Flammen griffen schließlich auf einen teuren BMW über.

Ersten Informationen zufolge soll der Brand gegen 4.50 Uhr in der unteren Ebene des P+R-Parkhauses am Hermannstal ausgebrochen sein. Meterhohe Flammen loderten aus dem Untergeschoss. Über Lüftungsschächte breitete sich das Feuer weiter aus und erfasste schließlich einen BMW.

Großbrand in Horn – meterhohe Flammen aus Parkhaus

Schon auf der Anfahrt hatte der Besatzung eines Löschzuges der Feuerwehr die Rauchsäule erkennen können. Aus diesem Grund forderte der Einsatzleiter sofort Verstärkung an. Unter Atemschutz und mit mehreren Löschrohren gelang es den Rettern, den Brand nach gut 40 Minuten unter Kontrolle zu bringen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Die Polizei ermittelt.