Flammeninferno in Hamburg: Kniffliger Großeinsatz für die Feuerwehr

Eine Gartenlaube an der Barsbütteler Straße in Jenfeld ist komplett ausgebrannt – von ihr blieb nicht mehr viel übrig. Die Feuerwehr, die am Freitag im Großeinsatz war, stellte eine Sache kurzzeitig vor Herausforderungen.

Das Problem: die Wasserversorgung im Bereich der Kleingartenanlage. Die Kräfte musste eine riesige Löschleitung legen, um Wasser zur Laube zu bekommen. Erst dann konnten sie – unter Atemschutz – das Feuer bekämpfen.

Gartenlaube in Hamburg ausgebrannt: Polizei ermittelt

Die Flammen schlugen meterhoch in den Nachthimmel und waren bereits bei der Anfahrt zu erkennen. Passanten hatten die Einsatzkräfte informiert. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden, andere Gartenlauben wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Auch verletzt wurde niemand.

Erst vor knapp zwei Wochen soll es in der Kleingartenanlage gebrannt haben. Die Ursache des aktuelles Feuers ist unbekannt. Die Polizei ermittelt. Geprüft wird nun auch der Verdacht einer möglichen Brandstiftung. (dg)