Flammen in Wohnung sorgen für Großalarm in Hamburg – Retter staunen über den Grund

Lodernde Flammen in einer Wohnung in Eidelstedt sorgten am Mittwochabend für einen Großalarm bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst. Beim Eintreffen der Retter wurden Flammen in einem Zimmer bestätigt, doch zu löschen gab es nichts. Was war da los?

Auf MOPO-Nachfrage bestätigt die Feuerwehr, dass es gegen 22 Uhr zu einem Einsatz an der Straße Grenzacker gekommen sei. Ein Anrufer hatte Flammen in einer gegenüberliegenden Wohnung gemeldet. Weil befürchtet wurde, dass sich darin Personen aufhielten, rückten neben mehreren Löschzügen auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt an.

Feuerwehr bestätigt Flammen – gibt aber schnell Entwarnung

Die Flammen kamen von einem Kaminfeuer auf dem TV Gerät (Symbolfoto). Imago Die Flammen kamen von einem Kaminfeuer auf dem TV Gerät (Symbolfoto).

Am Einsatzort angekommen konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Der Grund ist kurios: Zwar waren Flammen zu erkennen, doch von ihnen ging keine Gefahr aus. Die Bewohner hatten sich offenbar gemütlich machen wollen und dazu über einen Streaming-Dienst ein Kaminfeuer auf ihren Flachbildschirm projiziert – dieses kam den Nachbarn offensichtlich erstaunlich echt vor.