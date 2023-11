Brand in Hamburger Hochhaus: Feuerwehr rettet Frau vom Balkon

In einem Hochhaus in Wandsbek ist es am Dienstagabend zu einem Zimmerbrand gekommen. Die Feuerwehr rettete eine Frau, die sich auf ihren Balkon geflüchtet hatte.

Gegen 23 Uhr ging ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Die Anruferin meldete einen Zimmerbrand in ihrer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Hochhauses an der Lengerckestraße. Sie habe sich auf dem Balkon in Sicherheit gebracht. Mehrere Löschzüge, ein Rettungswagen und der Notarzt rückten an.

Feuer in Hamburg-Wandsbek: Bewohnerin verletzt in Klinik

Vor Ort leiteten die Feuerwehrleute zunächst die Personenrettung über eine Leiter ein. Die Frau wurde an den Rettungsdienst übergeben und anschließend in eine Klinik transportiert.

Lebensgefahr bestehe laut einer Feuerwehrsprecherin aber nicht. Der Brand war nach rund 60 Minuten gelöscht. Die Polizei ermittelt die Brandursache.